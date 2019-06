Marseille : Un départ de Sanson cet été ?

Focus sur les quatre nations engagées au sein du Groupe B : Guinée - Nigeria - Madagascar - Burundi

1) La Guinée - Le Syli National

2) Le Nigeria - Les Super Eagles

3) Madagascar - Les 'Barea'

(1ère participation en 2019)

4) Le Burundi - Les Hirondelles

(1ère participation en 2019)

Le pronostic d’Orange Football Club :

Le programme à la CAN 2019 :

Logé à Alexandrie, le groupe B figure, sur le papier, parmi les plus déséquilibrés de cette édition 2019. D’un côté, deux grands habitués d’Afrique de l’Ouest, leavec ses trois victoires et laavec ses onze participations, de l’autreet le, qui vont disputer leur première phase finale. Equipe toujours jeune mais désormais riche de l’expérience d’une phase finale de Coupe du Monde, lesprogressent discrètement mais sûrement sous la houlette du madré. Faciles vainqueurs de leur groupe éliminatoire, ils se battront pour la première place avec le, qui a de son côté devancé laettenteront quant à eux de bousculer une hiérarchie qui paraît solidement établie. Qui sait, avec les quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour le second tour…Finaliste en 197668ème (Avril 2019)Première du Groupe H devant la Côte d'IvoireNaby Keita (Liverpool), François Kamano (Bordeaux), Amadou Diawara (Naples)Paul Put (depuis 2018)Naby KeitaAly Keita – Issiaga Sylla, Camara, Seka, Sankoh – Naby Keita, Diawara, Fofana, Kamano– Sory Kaba - Idrissa Sylla.3 sacres en 1980, 1994 et 201342ème (Avril 2019)Premier du Groupe E devant l'Afrique du SudAlex Iwobi (Arsenal), John Obi Mikel (Middlesbrough), Samuel Chukwueze (Villarreal).Gernot Rohr (depuis 2016)John Obi MikelUzoho – Omeruo, Troost-Ekong, Balogun – Chukwueze, Iwobi, Obi Mikel (cap), Ndidi, Ebuehi – Musa, Ighalo.107ème (Avril 2019)Deuxième du Groupe A derrière le SénégalFaneva Andriatsima (Clérmont Foot) et Jérémy Morel (Lyon)Nicolas Dupuis (depuis 2017)Faneva AndriatsimaDabo - Mombris, Morel, Fontaine, Metanire - Amada, Ilaimaharitra, Nomenjanahary, Razakanantenaina, Voavy - Andriatsima.110ème (Avril 2019)Deuxième du Groupe C derrière le MaliSaido Berahino (Stoke City) et Fiston Abdul Razak (JSK/Algérie)Olivier Niyungeko (depuis 2016)Karim NizigiyimanaNahimana - Nduwarugira, Ngando, Nsabiyunva, Nizigiyimana - Bigirimana, Kwizera, Selemani - Berahino, Fiston, Amissi.1): 7 points 2): 7 points 3): 3 points 4): 0 pointSamedi 22 juin : Nigeria - Burundi, à 17h gmt à Alexandrie Samedi 22 juin : Guinée - Madagascar, à 20h gmt à AlexandrieMercredi 26 juin : Nigeria - Guinée, à 14h30 gmt à Alexandrie jeudi 27 juin : Madagascar - Burundi, à 14h30 gmt à AlexandrieDimanche 30 juin : Madagascar - Nigeria, à 16h gmt à Alexandrie Dimanche 30 juin : Burundi - Guinée, à 16h gmt au Caire A lire aussi >> Coupe d'Afrique des Nations 2019 : le calendrier complet