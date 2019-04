Marseille : Un absent de marque face à Nantes

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ESTTPM pic.twitter.com/eR2jwsaZGQ — CAF (FR) (@caf_online_FR) 27 avril 2019

Classique des années, la scintillante affiche opposant les Congolais duet les Tunisiens de l’est revenue au goût du jour ce samedi àà l’occasion des demi-finales aller de la Ligue des Champions africaine. L’, tenante du titre, a retrouvé le, sacré en 2015 avec, sans doute, toujours l’arrière-goût de l’humiliation de 2010 quand, en finale de la Ligue des champions déjà, les "Sang et Or" avaient été humiliéslors de la manche aller (au retour). Toutefois, ce samedi après-midi à, le duel qui a mis aux prises les deux géants du Continent-mère n’a pas accouché d’une rencontre enthousiasmante. Après lespremières minutes, le score affichait toujoursavec seulement deux tirs tentés, dont aucun cadré ! Heureusement pour lesspectateurs en transe au, les débats ont basculé rapidement en début du second acte, et ce, en faveur des champions d’Afrique. Au milieu d’une épaisse fumée dégagée par les fumigènes allumés dans les tribunes, le crack algérien(27 ans) a décoché un centre-tir qui a trompé la vigilance dea tenté de dévier le cuir de la tête mais ne l’a pas touché. Cela a suffi pour que ce ballon astucieux termine sa course au fond des filets congolais (). Après cette heureuse réalisation espérantiste, les partenaires de, peu en vue cet après-midi, n’ont pas su réagir et ont vu leur tâche se compliquer davantage quand Monsieur, a sorti le carton rouge à l’encontre de, averti puis expulsé pour avoir protesté (). Score finalen faveur de l’. Avec ce court mais précieux succès, l’écurie tunisoise a ainsi pris une belle option en vue de la manche retour en. Toutefois, la tâche des Tunisiens s’annonce ardue face à desqui auront à cœur de se racheter aude– TP Mazembe : 1-0 But : Youcef Belaïli (51eme).