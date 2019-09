Marseille : Thauvin contraint de se faire opérer ?

Même s’il a félicité ses coéquipiers pour les deux victoires de l’équipe de France, le capitaine Hugo Lloris les a aussi mis en garde contre tout excès de confiance avant le rassemblement décisif d’octobre.

Lloris : « Un nouveau casse-tête pour le sélectionneur »

Oui, on a fait le travail. Il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus mais on a montré un visage séduisant, peut-être plus contre l'Albanie que ce soir. On a affronté une équipe d'Andorre très regroupée, il y avait très peu d'espaces à exploiter mais malgré cela on a su se créer beaucoup d'occasions et le score aurait pu être plus flatteur. On se positionne bien avant le rassemblement d'octobre qui sera décisif.Cela rajoute encore plus de piment pour ce premier match en Islande. Ce sera un match intéressant à jouer, il faudra être au meilleur de notre forme parce qu'on sera attendus.Son but est une belle récompense pour lui. Il a montré de très belles choses, dans la continuité de ce qu'il montre au Barça. Il n'y a pas de hasard, s'il est titulaire à Barcelone c'est qu'il a tout d'un grand joueur.Oui. Cela ajoutera un casse-tête au sélectionneur. C'est du luxe d'avoir l'embarras du choix. Malgré ces absences, il y a des joueurs qui répondent présents. Tant mieux, il faut compter sur tout le monde car les choses peuvent évoluer très vite dans le football.En fonction de l'adversaire. Quand on joue contre l'Albanie ou contre l'Andorre à domicile, on s'attend forcément à avoir 70-80% de possession. Il faut utiliser le ballon le mieux possible, surtout face à des équipes regroupées. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a plusieurs styles de jeu en équipe de France, mais il faut savoir s'adapter à l'adversaire. On est capables de tout faire : attaques rapides, attaques placées, on a différents profils offensivement et c'est une très bonne chose pour l'équipe.