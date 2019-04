Marseille : Président, entraîneur, joueurs, finances... Tout va mal !

La défaite de dimanche soir contre Nantes (1-2) pourrait être celle de trop à l'OM, où une implosion semble proche d'avoir lieu.

Garcia menacé ?

Non seulement l’Olympique de Marseille a dit adieu à la Ligue des Champions avec un retard de huit points sur Lyon à quatre journées de la fin de la saison, mais en plus on voit mal comment le club phocéen pourrait, en guise de consolation, accrocher la Ligue Europa, Saint-Etienne comptant cinq points d’avance. En conférence de presse, Rudi Garcia a parfois paru désabusé , comme lorsqu’il a rappelé les trop nombreux buts pris par son équipe cette saison, et ces erreurs qui se répètent semaine après semaine. L’entraîneur marseillais n’est pas le seul à ne plus cacher son agacement. Présent au Vélodrome dimanche, Frank McCourt aurait remonté les bretelles des joueurs olympiens selon RMC. Mais avant le match ! « Je suis très déçu de vos performances. Réagissez. Soyez vite à la hauteur de ce club, dignes de ce maillot avant de penser à votre avenir », aurait grondé le propriétaire de l’OM, menaçant certains de bloquer leur départ en fin de saison, « même en cas de belle proposition. » On pense par exemple à Florian Thauvin (blessé contre Nantes), qui souhaite aller voir ailleurs cet été, ou encore à certains cadres qui pourraient faire leurs valises, comme Dimitri Payet.En revanche, il n’y aurait toujours pas de friture sur la ligne entre l’Américain et Jacques-Henri Eyraud. McCourt renvoie d’ailleurs vers lui au sujet de l’avenir de Rudi Garcia. Et, toujours selon RMC, le président de l’OM commencerait à lâcher du lest sur Rudi Garcia et à s’interroger sur la suite à donner au contrat de son entraîneur. Un proche confie à nos confrères que le crédit de Garcia est désormais entamé, et qu’une coupure semble de plus en plus nette avec le groupe. Pourtant, l’intéressé continue de faire bonne figure et travaille même déjà sur la saison 2019-20 (sans savoir si les Marseillais seront européens ou non). Pour lui, comme pour toutes les composantes de l’OM, l’été s’annonce agité. Car au-delà du sportif, une non-qualification pour une Coupe d’Europe risque de plomber un peu plus les finances du club. Le mois dernier, le rapport publié par la DNCG faisait état d’un déficit de près de 80 millions d’euros. Les dirigeants comptaient sur une qualification pour la Ligue des Champions, qui auraient pu rapporter 60 M€, pour combler ce trou béant, rapporte L’Equipe ce lundi. Raté...