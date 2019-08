Marseille : Pourquoi Benedetto va venir

Comme lors de la journée inaugurale, Chambly et Clermont l'ont emporté au cours de la 2eme journée de Ligue 2, vendredi. Auxerre a dominé Le Mans, lanterne rouge.

Clermont encore solide

Chambly surprend encore



Auxerre laisse Le Mans en bout de classement

Clermont peut aussi être renversant. Vainqueur de son premier match face à Châteauroux, le club auvergnat a enchaîné avec un succès convaincant à Troyes (2-1). Menés dans le premier quart d’heure à la suite d’une erreur défensive qui a permis à Touzghar de se retrouver seul devant le but avant de conclure, les hommes de Pascal Gastien ont retourné le score en deuxième période. La recrue David Gomis a égalisé peu après le retour des vestiaires et Ogier a donné l’avantage aux siens à la suite d’un corner. Grâce aux trois buts qu’ils avaient passés aux Castelroussins, les Clermontois reprennent les commandes de Ligue 2.Chambly continue de surprendre. En s’imposant sur le terrain d’Orléans, le promu a décroché un deuxième succès pour talonner Clermont en tête du championnat. Les Camblysiens ont profité de l’exclusion de Cambon en position de dernier défenseur, peu après la première demi-heure de jeu, pour prendre l’avantage. Car sur le coup franc qui a suivi, David a marqué. Dequaire a lui aussi été sanctionné d’un carton rouge en fin de match mais le club de l’Oise a résisté. Avec les nuls de Rodez à Châteauroux (0-0), du Havre face à Niort (1-1), du Paris FC devant Sochaux (1-1) et de Valenciennes face à Nancy (1-1), Chambly fait déjà une très belle opération.Jean-Marc Furlan a déjà trouvé la formule. Le nouvel entraîneur de l’AJA a décroché son premier succès face au Mans (2-0). Merdji, qui sort d’une saison difficile puisqu’il avait été privé de terrains durant six mois, s’est libéré avec un doublé. Le club manceau, battu à domicile par Lens la semaine dernière, reste bloqué en fond de classement, avec 0 point. Toutes les autres équipes ont d’ores et déjà décroché au moins un point. Sur une pelouse difficile et au bout d’un match ennuyeux, l’AC Ajaccio s’est imposé à Grenoble (0-1). Sur un contre, El Idrissy a marqué en fin de match.