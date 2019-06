Marseille : Pelé ne compte pas partir

Le portier international congolais Parfait Mandanda pense que son retour en sélection nationale est dû principalement à son temps déjà qu’il a eu avec le FC Dinamo Bucarest (D1/Roumanie) t à ses prestations. L’ancien sociétaire de Sporting Charleroi (D1/Belgique) affirme avoir travaillé beaucoup pendant ses 3 ans d’absence en équipe nationale afin de faire son retour. Arrivé ce jeudi dans la matinée à Marbella où les Léopards de la RDC préparent la Coupe d’Afrique des Nations (CAN/Egypte), Parfait Mandanda s’est dit impressionné par les potentialités qu’a l’équipe et son organisation. « Ce qui justifie mon retour en sélection nationale c’est mon temps de jeu et en plus mes prestations avec mon nouveau club. Malgré que je n’étais pas présent sur la liste de la sélection, je travaillais de mon côté dans l’ombre ce qui prouve que je comptais toujours sur mon retour en équipe nationale. Ce qui m’impression ici ce qu’il y a déjà un groupe déjà formé pour la CAN. Il y a d’énormes potentialités, et il y a de très bon joueurs ce qui est bon pour le pays etc. », a dit Parfait Mandanda. Concernant la concurrence qui est très forte au poste de gardien de but au sein de la sélection congolaise, Parfait Mandanda pense qu’il fera son mieux pour mériter la titularisation mais laisse le choix au sélectionneur Florent Ibenge. « La concurrence fait partie de la vie. Ça fait 11 ans que je suis ici et ma première la sélection était toujours à Marbella. Tout le monde veut la jouer puisque c’est une grande compétition. Donc nous devons la jouer jusqu’au bout. Moi, je vais joueur à mon jeu et c’est au coach de prendre les décisions.», a-t-il ajouté. L’ancien espoir français a rejoint les Léopards de la RDC en 2008. Parfait Mandanda a gagné la médaille de bronze de la Coupe d’Afrique des Nations en 2015.