Marseille : Payet suspendu quatre matchs

Expulsé samedi dernier face à Montpellier pour des propos envers l'arbitre, Dimitri Payet a été suspendu quatre matchs par la commission de discipline de la LFP.

Les décisions du mercredi 25 septembre

Les esprits avaient sacrément chauffé dans les derniers instants de la rencontre entre Marseille et Montpellier (1-1), samedi. Trois joueurs avaient été exclu dans une fin de match houleuse dont Dimitri Payet, qui avait écopé d’un deuxième carton jaune pour ses mots doux envers l’arbitre de la rencontre. Résultat, le milieu de terrain de l’OMÉgalement impliqué dans ces échauffourées, Boubacar Kamara a de son côté pris deux matchs, soit un de moins que Jordan Ferri, auteur d’une claque. A noter qu’en Ligue 2, Jean-Marc Furlan a été suspendu pour dix matchs, dont deux avec sursis, après son exclusion du banc de touche lors de la rencontre entre l’AJA et Troyes vendredi dernier (1-2).Dimitri PAYET (Olympique de Marseille)Bafodé DIAKITE (Toulouse FC)Jordan FERRI (Montpellier Hérault SC)Boubacar KAMARA (Olympique de Marseille)Youssouf KONE (Olympique Lyonnais)Arnaud SOUQUET (Montpellier Hérault SC)Kévin STROOTMAN (Olympique de Marseille)--------------Mickaël LE BIHAN (AJ Auxerre)Julien DACOSTA (Chamois Niortais FC)Félix Junior Gustave EBOA EBOA (EA Guingamp)Bryan PASSI (Chamois Niortais FC)François BELLUGOU (AJ Auxerre)Maxime BARTHELME (ESTAC Troyes)Oumar GONZALEZ (FC Chambly Oise)Boubacar Dit Kiki KOUYATE (ESTAC Troyes)Jessy PI (SM Caen)Kenny ROCHA SANTOS (AS Nancy Lorraine)Yoann SALMIER (ESTAC Troyes)Valentin VANBALEGHEM (Berrichonne de Châteauroux)Six matchs de suspension dont deux matchs avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.Deux matchs de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.--------------Fermeture de la partie haute de la tribune Sud pour un match ferme.Fermeture du parcage visiteurs pour un match ferme lors d’un prochain déplacement de l’Olympique de Marseille.--------------Fermeture de la tribune Piantoni pour deux matchs avec sursis.Rappel à l’ordre pour l’Amiens SC.Rappel à l’ordre pour le FC Girondins de Bordeaux.Rappel à l’ordre pour le Montpellier Hérault SC.Rappel à l’ordre pour le FC Nantes.---------------Rappel à l’ordre pour le Clermont Foot 63.Rappel à l’ordre pour le FC Lorient.Rappel à l’ordre pour l’AJ Auxerre.---------------Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.15.000€ d’amende pour le Stade Rennais FC.Compte tenu des mesures tangibles prises par le club, la Commission de Discipline classe le dossier.1.500€ d’amende pour l’OGC Nice.2.000€ d’amende pour l’AS Monaco.