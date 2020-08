Marseille : Nagatomo signe un an

Messi ne se présente pas à l'entraînement pour forcer son départ !

Lionel Messi veut absolument quitter le FC Barcelone et ne fait rien pour le cacher. Alors qu’il ne s’est pas présenté à la série de tests prévus par le Barça dimanche, l’Argentin ne sera pas non plus de la reprise de l’entraînement de lundi, explique Sky Sports.

Loin d’être une surprise, puisque tout joueur doit passer les tests pour pouvoir s’entraîner. Mais le média va plus loin en expliquant que le gaucher « ne se considère plus comme un membre de l’équipe de Ronald Koeman !».

Si une réunion présentée comme celle de la dernière chance devrait avoir lieu entre la direction catalane et Messi mercredi, la décision de l’enfant du club semble belle et bien prise. Reste à régler la question de sa clause libératoire, qui fait débat. Avant de connaître sa future destination. En ce qui concerne ce dernier point, Manchester City aurait déjà ficelé un plan XXL. >> Lionel Messi à Manchester City, la bombe du Mercato

🔴 Lionel Messi va de nouveau sécher l'entraînement du FC Barcelone ce lundi. L'Argentin considère qu'il ne fait plus partie de l'équipe de Ronald Koeman. (@SkySportsNews) 📎 https://t.co/ZUz7tnOtQz pic.twitter.com/DTWq7uRU3b — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2020

Transfert imminent pour Rakitic à Séville !

🔴 Ivan Rakitić est en train de passer sa visite médicale avec le FC Séville. Sauf coup de théâtre, le Croate va faire son retour au club andalou, qu'il avait quitté en 2014. (Marca) 📎 https://t.co/vhwuhc0SnA pic.twitter.com/JQxv6FnoPq — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2020

Mario Lemina retrouve la Premier League

Claudio Bravo signe au Betis Séville

Ciro Immobile, Soulier d'Or 2020, prolonge avec la Lazio

OFFICIEL ! Ciro Immobile prolonge jusqu’en 2025 avec la Lazio de Rome ! pic.twitter.com/jK64oZpS1v — Actu Foot (@ActuFoot_) August 31, 2020

Le retour d’Ivan Rakitic au FC Séville se précise. Si l’on se fie aux révélations du site Marca, l’expérimenté milieu de terrain croate va retrouver son ancienne formation. Le vice-champion du monde se trouvait même dans la capitale andalouse ce lundi afin de se soumettre aux tests médicaux de routine. Si tout se passe comme prévu, il liera donc son futur à celui du récent vainqueur de la Ligue Europa. Le contrat est d’une durée de deux ans, plus une autre saison en option. A lire aussi >> Mercato : le Betis Séville lorgne sur Yacine Brahimi Mario Lemina de retour au "Royaume de sa Majesté". Douze mois après son départ en prêt de Southampton pour Galatasaray, le milieu de terrain international gabonais rejoint Fulham FC, toujours en prêt. La prestigieuse écurie londonienne, qui retrouve l’élite anglaise cette saison, a déboursé 2,2 millions d’euros dans l’opération, assortie d’une option d’achat automatique en cas de maintien des "Cottagers" en Premier League à la fin de l’exercice footballistique. >> Premier League: calendrier et résultats Sous contrat avec les "Saints" jusqu’en juin 2022, l’ancien pensionnaire de l’OM (2013-2016) et de la Juventus (2015-2017) retrouvera ainsi plusieurs stars africaines du côté du Craven Cottage à l’image de André Zambo Anguissa (Cameroun), Jean Michaël Seri (Côte d’Ivoire) ou encore Neeskens Kebano (RDC) et Ibrahima Cissé (Guinée).Après des semaines de tractations, le Real Betis communique enfin ce lundi sur l’arrivée de Claudio Bravo. Pour le Chilien, qui arrive libre depuis Manchester City après 4 ans dans les Eastlands, il s’agit d’un retour en Liga, lui qui a évolué au Barça par le passé. Le gardien de 37 ans, qui a fait 17 apparitions avec les Citizens lors de la saison 2019-2020 (dont 4 en Premier League), s’est engagé pour un an plus un en option. Il va retrouver son compatriote Manuel Pellegrini sur le banc des Beticos.Ciro Immobile va continuer à défendre les couleurs de la Lazio de Rome. Après une campagne 2019/2020 très réussie et qui l’a vue remporter haut la main le Soulier d’Or européen, l’attaquant international italien a lié son futur à celui du club biancocelesto. Ce lundi, il a signé un contrat jusqu’en 2025 avec le quatrième du dernier exercice du championnat italien. Il bénéficie aussi d’une revalorisation salariale puisqu’il touchera désormais 4 millions d’euros par an d’après La Gazzetta dello Sport. A lire aussi >> Mercato : Maxim Choupo-Moting proposé à la Lazio ?