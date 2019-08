Marseille : Luiz Gustavo proche de Fenerbahçe ?

Retrouvez les principales réactions des entraîneurs de Ligue 1 après les matchs de samedi soir comptant pour la 2eme journée.

Lukas Elsner (entraîneur d’Amiens)

Christian Gourcuff (entraîneur de Nantes)

Stéphane Jobard (entraîneur de Dijon)

Paulo Sousa (entraîneur de Bordeaux)

Stéphane Moulin (entraîneur d’Angers)

Vincent Hognon (entraîneur de Metz)

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de Brest)

David Guion (entraîneur de Reims)

« C’est une défaite difficilement logique. Ce n’est pas logique de jouer 120 minutes à dix contre onze sur trois matchs. Ce n’est pas viable. Je ne l’accepte pas. En plus on trouve des solutions après le rouge et après le but nantais, et finalement on se relâche en toute fin de match. Je nous en veux. Il y a beaucoup de frustration. »« Le carton rouge nous a permis d’avoir une deuxième période à sens unique, même si on avait pris l’ascendant en première. On a été cohérents mais il nous manque de faire de vraies différences. Se retrouver à 1-1 était incroyable, il faut concrétiser notre maîtrise. Le plus important est d’avoir pris les trois points pour gagner en confiance. »« Cette défaite est un peu amère. Les deux premiers matchs avaient donné des motifs d’espoir, mais là je suis plus inquiet. On a manqué d’agressivité, individuellement et collectivement. Notre entame a été très terne, on a offert le match aux Girondins. Sur notre attaque ? Je ne veux pas tirer sur l’ambulance. Il faut du talent pour marquer en Ligue 1 et il en manque aujourd’hui. »« C’est une belle victoire à l’extérieur, on ne leur a presque laissé aucune occasion. On a essayé d’améliorer notre jeu au milieu cette semaine, pour gagner en verticalité, et ça a bien marché. Toutes les victoires aident beaucoup. En plus là, c’est une victoire à l’extérieur. On doit continuer à nous améliorer pour gagner en régularité. »« L’idée c'était de réagir pour réaffirmer nos valeurs et nos forces. L'équipe et le groupe ont répondu présent. C'est tout à leur honneur, car on s'est tous remis en question, le staff aussi, pour se donner la possibilité de faire un match de ce niveau. On a pleuré la semaine dernière, ce soir on rit. »« La défaite est logique. Quand on se plante en début de match comme ça, on ne part pas dans de bonnes dispositions. C'est tout ce que qu'on ne voulait pas… Ça montre que la saison sera longue et qu'il faudra travailler. »« En première mi-temps on a oublié de jouer, on manquait de rythme, notamment dans la conservation du ballon. C’était trop lent, dans le rythme de nos passes. On a beaucoup défendu. Sur la deuxième mi-temps, on a vu autre chose. C’est bien de marquer en fin de match. Ça va soulager les garçons. Ce sont des rencontres comme ça qui vont nous rassurer et nous aider. »« Sur l’ensemble du match, on a l’impression d’avoir maîtrisé la rencontre. À trois minutes de la fin, à l’extérieur, prendre un contre, c’est toujours très douloureux… Si on ne pouvait pas l’emporter, il fallait au moins repartir avec le 0-0. Brest a mis davantage d’intensité dans la deuxième mi-temps, ils ont été un peu plus pressants. »Sources : AFP, sites officiels des clubs