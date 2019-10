Marseille : Lopez a « rêvé du Barça »

Dans le dur avant la trêve internationale, la Real Sociedad a repris sa marche en avant face au Betis Séville (3-1). Les Basques reviennent dans le Top 4 de la Liga tandis que le FC Séville a fait le minimum syndical face à Levante (1-0) pour garder le contact.

Le public de Sanchez Pizjuan a bien cru que le FC Séville n’allait jamais réussir à trouver l’ouverture face à Levante. Et puis le salut est venu à cinq minutes du terme grâce à Luuk de Jong. L’attaquant néerlandais a sauté plus haut que tout le monde sur le centre de Jesus Navas pour délivrer l’enceinte sévillane (1-0). Un minimum syndical pour les Andalous mais aux conséquences importantes au classement. Largement défait à Barcelone il y a deux semaines (4-0), le FC Séville, où Jules Koundé, Diego Carlos et Lucas Ocampos étaient titulaires, remonte à la 6eme place à égalité avec l’Atlético Madrid et la Real Sociedad. Le club basque a mis fin à sa mauvaise série (deux défaites) en coulant un peu plus le Betis Séville de Nabil Fekir (3-1). Les Andalous sont toujours relégables tandis que la Real réintègre le Top 4, à seulement trois longueurs du Barça. Dans les autres rencontres de la journée, Villarreal peut remercier Karl Toko-Ekambi qui a inscrit l’unique but contre l’Espanyol (1-0). A cause d’une bévue de son gardien qui a conduit au CSC d’Inigo Martinez, l’Athletic Bilbao a dû partager les points face à Valladolid (1-1).