Marseille : Le club devancé par Nice dans le dossier Hassane Kamara

Brentford's Bryan Mbeumo has tested positive for coronavirus, the club's head coach Thomas Frank has confirmed. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 20, 2020

I would like to congratulate the guys for the victory today ✅🔴⚪️ and thank you for your messages I'm fine and hope to be back soon #FULBRE https://t.co/7OSkVer6Cd — Bryan Mbeumo (@BMbeumo19) June 20, 2020

Bryan Mbeumo : Le Franco-Camerounais positif au Covid-19 https://t.co/Y3NFyhNBqM — Actu Cameroun (@actucameroun) June 20, 2020

🔴 Bryan Mbeumo a manqué la rencontre face à Fulham du fait d'une infection au Covid-19. Prompt rétablissement la place de ce crack est sur le terrain. pic.twitter.com/Fg0gYTi5n5 — HEMLE🇨🇲 (@HEMLE6) June 20, 2020

Lesévit encore dans le monde du ballon rond., attaquant camerounais du FC Brentford a été testé positif auce samedi. L’information a été confirmée par son entraîneur, peu avant le coup d’envoi de la rencontre de Championship (la D2 anglaise) face à(victoire des Cottagers 2-0). L’ancien pensionnaire de l’(Ligue 2) a logiquement été contraint de déclarer forfait pour le match. Si on n’en sait pas plus, pour l’instant, sur son état de santé, le buteur camerounais était actif sur les réseaux sociaux ce weekend, célébrant notamment la victoire de ses partenaires sur son compte Twitter et remerciant ses fans pour leurs messages de soutien.Débarqué l’été dernier au "Royaume de Sa Majesté" en provenance de l’, le jeune joueur réalise une excellente première saison en, trouvant le chemin des filets àreprises. Occupant le 4rang au classement de la D2 anglaise,et son club sont en course pour la montée en. Né ende parents camerounais et actuel international Espoirs français, l’originaire de Yaoundé aura jusqu’à ses 21 bougies pour faire son choix entre les Lions Indomptables et les Bleus