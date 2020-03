Marseille : Germain évoque des consignes contre le coronavirus

Dans La Provence, Valère Germain a expliqué que le staff médical de l'OM avait donné des consignes aux joueurs pour éviter une contamination au coronavirus.

"Il faudra inventer des célébrations de but à distance"

Valère Germain a indiqué à La Provence les mesures préconisées par l'OM pour éviter la contamination de ses joueurs par le coronavirus. Le staff du club phocéen a demandé aux joueurs de ne plus se serrer la main ni se faire la bise en mesure de prévention. L'attaquant de l'OM ne veut pas pour autant céder à la panique. "Les docteurs nous ont dit qu’il y avait moins de cas et de décès pour la grippe, il faut donc relativiser.Il faut adopter certains gestes au quotidien, bien se laver les mains", a indiqué le joueur olympien à La Provence.L'OM, qui reçoit Amiens ce vendredi soir pour le compte de la 28eme journée de L1, devra inventer des célébrations n'impliquant pas des contacts entre les joueurs. "Nous avons été informés par le staff du club de ne plus nous serrer la main, de ne plus se faire la bise.…", s'est amusé Germain.