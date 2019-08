Marseille : Concernant Thauvin, Villas-Boas est serein

En conférence de presse, André Villas-Boas, l’entraîneur de l'OM, a évoqué le mercato phocéen, et notamment le cas Thauvin.

Villas-Boas : « Miranda ? Il y a une possibilité »

Du côté de l’Olympique de Marseille, le discours est le même depuis plusieurs jours maintenant concernant le Mercato. Le club phocéen ne bougera plus – ou presque – faute de moyens. En revanche, certains éléments comme Florian Thauvin sont annoncés sur le départ. L’international français est associé avec insistance au FC Valence et l’OM pourrait donc perdre l’un de ses meilleurs éléments. Mais, devant la presse, André Villas-Boas ne s’est absolument pas affolé. Au contraire : « Si Thauvin sera encore à Marseille en septembre ? Je pense, oui. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent payer un joueur de cette dimension, a-t-il assuré. Je ne pense pas que Valence va dépenser 50 millions pour un joueur comme Thauvin. Je suis tranquille et j'espère qu'il va bien récupérer de sa blessure. On l'attend avec impatience et on espère qu'il sera là pour Nice », a poursuivi le Portugais, expliquant même être sûr « à 90% » de pouvoir compter sur le gaucher cette saison.Parmi les cadres amenés à porter le groupe phocéen cette saison, le cas Dimitri Payet a également été balayé assez rapidement, par le principal intéressé : « On ne m'a pas rapporté des intérêts et c'était clair dans ma tête depuis la fin de la saison dernière que je voulais faire une grosse saison à l'OM cette année, a expliqué le milieu marseillais, également présent devant les journalistes. Le projet, j'y crois encore, c'est une des principales raisons pour lesquelles je suis encore là ». Un projet auquel le latéral du FC Barcelone Juan Miranda pourrait prendre part : « Oui, il y a une possibilité. De toute façon, ce marché (des prêts) est le seul qui nous est accessible », a rappelé Villas-Boas. Les choses sont claires.