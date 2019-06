Marseille : Beye entraîneur des U19 ?

« Nous avons fait une bonne préparation jusqu’ici. Il ne reste qu’à nous joueurs de faire le maximum. Nous serons plus concentrer pour bien disputer cette CAN. Nous n’avons peur de rien puisque toutes les compétitions sont les mêmes que ça soit la Ligue des Champions ou le championnat national. Seulement que la CAN est un peu plus grandes de toutes ces compétitions. Nous sommes tous unis en un seul esprit. Je pense qu’avec notre préparation, nous irons jusqu’en finale. », a-t-il déclaré à orangefootballclub.com

« Tout ce que nous demandons à nos supporters c’est de continuer à nous soutenir et de notre côté nous n’allons pas les décevoir. Nous ferons de notre mieux afin de les satisfaire. », a conclu Djuma Shabani.

A quelques heures de l’entame de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte, les Léopards de la République Démocratique du Congo (RDC) restent sereins et déterminés à disputer cette compétition jusqu’en finale. Pour le défenseur congolais Djuma Shabani Wadol, la RDC a connu bon cadre de préparations de cette grande compétition du football africain. Il explique que les Léopards sont plus que déterminés d’aller le plus loin possible après deux semaines de stage bloqué en Espagne.Le sociétaire de l’AS Vita Club de Kinshasa compte par ailleurs sur les soutiens de milliers de supporters congolais afin de pousser les athlètes à la victoire.Les Léopards vont débuter cette 32édition de la CAN ce 22 juin face aux Cranes de l’Ouganda pour le compte du groupe A. la RDC a été championne de la CAN en 1968 et 1974.