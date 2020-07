Marseille : Akhenaton veut remixer « Jump »

Alors qu'il était proche de s'engager avec Benevento, Loïc Rémy a visiblement eu un souci lors de la visite médicale et la signature ne devrait du coup pas se faire.

Un air du déjà vu pour Rémy

Loïc Rémy se faisait une joie de découvrir le championnat italien, après avoir évolué en Ligue 1, en Liga et en Premier League. Mais, il semblerait aujourd’hui que sa venue en Serie A n’aura finalement pas lieu. L’attaquant international français (30 sélections) pensait pouvoir lier son futur à celui du club nouvellement promu dans l’élite transalpine, Benevento, mais il a été recalé à la visite médicale. C’est ce que révèle Gianluca Di Marzio ce lundi.Ce n’est pas la première fois que Loïc Rémy rencontre un problème lors d’un examen médical.Une anomalie cardiaque avait été décelée chez lui. Finalement, et à la suite d’examens supplémentaires, il a reçu le feu vert et a pu accomplir son rêve de jouer pour l’OM. Il avait alors 23 ans. Dix ans après, l’histoire s’est donc répétée et il n’est pas certain du tout que l’issue soit une nouvelle positive. Pour rappel, Rémy était sous contrat avec Lille avant de donner son aval à Benevento.