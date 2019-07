Maroc : Medhi Benatia réagit au fiasco des Lions de l'Atlas

Daniel Alves sur son compte Instagram à propos de Messi.. pic.twitter.com/Fbk8urk0eN — DidierRoustan (@DidierRoustan) 4 juillet 2019

Libre depuis la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, le latéral de 36 ans fait l'objet d'un duel entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Les Nerrazzuri ont déjà présenté une offre mais tout dépendra de la volonté du joueur, qui semble plus chaud de retrouver un club où il a évolué entre 2008 et 2016. L'ancien Parisien serait dans les petits papiers de son club de cœur, ​Barcelone, et serait prêt à faire de gros sacrifices pour un retour. Selon UOL Esporte, le Brésilien serait intéressé par un retour au club dans lequel il a évolué remporté trois Ligues des Champions et six titres en Liga notamment. L'intérêt du Barça semble réciproque. Pour son possible ​transfert, l'actuel capitaine du Brésil serait prêt à baisser significativement le salaire qu'il avait à Paris.