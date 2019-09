Maroc : Le constat sans concession de Vahid Halilhodzic

Javier Bordas, membre du comité directeur du FC Barcelone, et le père de Neymar ont laissé entendre ce mardi que le Brésilien pouvait toujours rejoindre le club catalan.

Neymar Senior : « Les négociations ne sont pas terminées »

Neymar, feuilleton terminé ? Ce serait bien trop facile. Ce dossier a été évoqué à chaque jour ou presque du dernier Mercato et continue de faire parler. Si le Brésilien a retrouvé les terrains en sélection et qu’il s’apprête à le faire avec le Paris Saint-Germain, c’est bien en coulisses qu’il risque encore de faire parler de lui. Du moins, à en croire les déclarations de Javier Bordas mardi : «», a assuré le membre du comité directeur des Blaugrana à l’agende colombienne EFE, précisant que l’opération était « économiquement viable ». Ce qui ne semblait pourtant pas être si évident cet été.Pire - ou mieux, c’est selon -: « On verra. Tout change vite dans le monde du football, mais Neymar c'est Neymar, a-t-il lâché. Ce cas est spécial. C'est un joueur exceptionnel qui veut venir au Barça. Il ne s'est pas adapté à Paris, il s'est trompé en allant là-bas. Lui-même l'a reconnu ». Alors que son fils aura fort à faire, du moins dans un premier temps, pour se remettre le public parisien dans la poche, Neymar Senior est également allé dans ce sens au micro de Fox Sports : « Les négociations entre les clubs ne sont pas terminées, a-t-il assuré. Un Brésilien veut simplement être heureux là où il est et il était très heureux (à Barcelone), a ajouté le père de l'attaquant brésilien. Quand ses amis lui ont demandé s'il reviendrait, il a été ému ». Pas sûr que ce genre de déclaration ne plaise au PSG et à ses supporters.