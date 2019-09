Mario Mandzukic (Juventus) vers la Qatar ?

Le Lion Indomptable range les griffes ! Considéré comme l’un des plus grands joueurs africains de tous les temps, le légendaire Samuel Eto’o fils a annoncé cette semaine sa retraite sportive à l'âge de 38 ans. A lire aussi >> Samuel Eto’o fils, itinéraire d’une légende ! Le quadruple Ballon d'or africain met ainsi un terme a une carrière bien pleine. Mais est-ce que vous connaissez tout sur son parcours hors norme ? Pas sûr ! Voici un quiz de 10 questions. N'oubliez pas de mettre votre note en commentaire, et de défier vos amis. Go c'est parti !