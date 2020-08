Mario Lemina: La superstar gabonaise retrouve la Premier League

Champion de Suisse en titre, Young Boys a également remporté la Coupe ce dimanche devant le FC Bale, grâce notamment à un but de Jean-Pierre Nsame (1-2).

C’est un match de gala qui a eu lieu ce dimanche au stade Wankdorf de Bern. Face au FC Bale, Jean-Pierre Nsame et ses coéquipiers se sont donné pour seul objectif la victoire lors de cette finale de la Coupe de Suisse. Déjà sacrés champions de Suisse, l’attaquant camerounais et Young Boys réalisent s’imposent 1-2. Pour les Jaunes et Noirs, c’est le premier doublé depuis 1958 et la première victoire en Coupe depuis 1987. S’ils ont fait la fête dimanche soir, c’est surtout grâce à Marvin Spielmann, auteur du but victorieux à la 89e minute.Pourtant, le début de la rencontre a été difficile pour les partenaires de Nicolas Moumi Ngamaleu. Face à une équipe de Bale joueuse, les Bernois ont eu du mal à trouver des solutions. Les hommes entraînés par Gerardo Seoane vont même être menés 1-0 avant la pause (42). Heureusement, Jean-Pierre Nsame fait parler la poudre. Le meilleur buteur de l’histoire du championnat suisse (32 buts) n'a eu qu'à pousser la passe d'Aebischer sur la ligne (1-1, 50). Les deux clubs ont ensuite enchaîné les occasions ratées. Jusqu’à ce but victorieux de Spielmann en fin de match.