Mario Balotelli : « L’argent ne vaut pas notre santé ! »

Le célèbre attaquant italien, Mario Balotelli, s’est dit complètement favorable à l’arrêt total du championnat.

Malgré un état d’alerte très élevé et un pays entier plongé dans la peur à cause du coronavirus, le championnat italien continue de se jouer. Beaucoup de politiciens, de personnalités importantes et aussi des associations se sont prononcées en faveur de la suspension de la Serie A, la Ligue préfère pour l’instant éviter cette option. La seule décision qui a été prise c’est de faire jouer les rencontres à huis clos en espérant une évolution favorable de la situation. Une issue qui a suscité beaucoup de critiques, y compris chez les principaux acteurs.

Pour Balotelli, trop c’est trop !

Mario Balotelli, qui n’est pourtant pas réputé pour sa sagesse, a tenu samedi un discours très intéressant et raisonnable, avec l’espoir que la compétition puisse être définitivement stoppée. Sur les réseaux sociaux, et abondant dans la même sens que Damiano Tommasi (le président du syndicat des joueurs), il a écrit : « L'argent ne vaut pas notre santé, nous devons nous réveiller (…) Pourquoi continuerai-je à jouer en prenant le risque de tomber malade et contaminer mes proches ? Pour divertir quelqu'un d'autre? Ou pour les empêcher de perdre de l'argent ? Ne soyez pas ridicule! Ressaisissons-nous, Il y en a assez maintenant. Les gars, vous ne pouvez pas plaisanter avec la santé ! »

L’ancien attaquant de l’OM a aussi adressé un message aux supporters qui estiment que les joueurs ne risquent rien en se produisant dans un stade vide. « Ne m’écrivez pas des conneries genre : «Mais vous êtes protégés ! Quelle différence cela fait-il que vous jouiez ou non? Rien ne vous arrive à huis clos ! Ne retirez pas le seul plaisir que les gens ont le week-end dans les zones rouges ! ». J’aime le football plus que vous ! Mais jouer signifie voyager en bus, train, avion, dormir dans un hôtel, en tout cas entrer en contact avec d'autres personnes en dehors de votre environnement de travail (...) Je ne vois déjà pas mes enfants à cause de ce fichu coronavirus, car comme vous le savez, ils ne vivent pas en Lombardie, donc c'est déjà exaspérant et triste ».