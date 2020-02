Mario Balotelli : « Depuis mon retour en Italie, je suis sérieux »

Mario Balotelli, l’enfant terrible du football italien, assure être plus investi dans son travail depuis qu’il a retrouvé la Serie A.

Balotelli « marqué » par son passage à Nice

Mario Balotelli fait actuellement les beaux jours du Brescia. A 29 ans, et après une expérience de trois ans en France, le charismatique attaquant a choisi de retourner au bercail.. C’est ce qu’il a affirmé dans une interview accordée à Corriere dello Sport, précisant qu’il est de nouveau très investi dans son travail. « Depuis mon retour en Italie, je ne les ai cassés à personne, a-t-il tonné. Je m'entraîne sérieusement, je ne laisse rien de côté, je m'adapte aux besoins de l'entraîneur et de mes coéquipiers. Parfois, vous pouvez même me voir en milieu de terrain ».« Super Mario » se sacrifie pour sa formation qui est en train de lutter pour le maintien dans l’élite italienne, et c’est un véritable changement dans son attitude et son style de jeu.« J'ai grandi et mon passage à Nice a marqué un tournant. Depuis tout jeune je pensais qu'il suffisait de jouer puis de marquer », a-t-il déclaré. Balotelli est donc enfin enclin à se surpasser et à donner le meilleur de soi-même. Est-ce pour faire faire taire tous ceux qui l’ont critiqué tout au long de son parcours ? La réponse de l’intéressé : « Le football est ma vie. Les autres ne le voient pas de cette façon ? En tous cas, moi je n'ai jamais essayé de convaincre qui que ce soit. »