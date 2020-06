Marcus Rashford, nouveau héros pour l'Angleterre

Un titre, trente ans après ... !

Terminer la saison en beauté

Premier sénégalais à gagner l'EPL

Se concentrer sur ses statistiques individuels

La crise du Covid-19

L'intérêt du Real Madrid

Un message pour se protéger du coronavirus

« Honnêtement, nous sommes très, très heureux d'être sacrés. C'est un titre que les supporters attendent depuis trente ans. Et aussi, nous avons travaillé dur pour y arriver. Cela n'a pas été facile. Mais grâce à notre régularité durant toute la saison, nous sommes parvenus à y arriver. Encore une fois, nous sommes très heureux et en même temps fiers de remporter ce sacre. »« Oui, évidemment, nous voulons gagner tous les matchs restants comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est un athlète, et un professionnel, on joue chaque match pour le gagner même si il n'y a pas de récompense supplémentaire au bout. Aussi, je crois qu'il n'y a aucun risque qu'on se relâche après le titre, nous voulons toujours gagner. »« Être le premier Sénégalais à gagner le trophée, honnêtement, n'était pas l'objectif. Le Sénégal mérite d'être au sommet, et je serai heureux de ne pas être le seul Sénégalais à le gagner, franchement. Cela m'aurait fait plaisir qu'un autre Sénégalais gagne la Premier League. »« Pour être honnête, tout ce qui m'importait, vraiment, c'était l'objectif collectif, qui était de gagner la Premier League. Maintenant que c'est fait, je vais essayer de prendre le maximum de plaisir sur le terrain, et après si Dieu me récompense par des buts et aussi des passes décisives, ce sera tant mieux pour moi. Mais j'ai envie de gagner tous les matchs qui nous restent. Et c'est le plus important pour moi. »« Vous savez pendant le confinement, nous n'avons jamais cessé de bosser dur à la maison. Et aussi, toutes les dispositions ont été prises pour que nous ne perdions pas physiquement, et ensuite, c'était à chacun d'être le plus professionnel possible. Nous avions un objectif, qui était de gagner le championnat. Ça nous motivait énormément alors qu'on a tous travaillé comme il le fallait. »« Vous savez je n'aime pas commenter les rumeurs. Je préfère ne pas le faire, honnêtement. »« Tout ce que je peux vous dire c'est de ne pas se relâcher et nous devons continuer à nous mobiliser. Cette pandémie, je pense qu'un jour, nous la vaincrons. Il faut continuer à respecter les gestes barrières et prendre toutes les précautions nécessaires. Je pense que tout ira bien au final. »