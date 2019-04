Marco Verratti (PSG) sort sur blessure et inquiète

Tous les chemins mènent au Caire ! Pour la Côte d’Ivoire, c’est fait ! On connait l’ambassadeur ivoirien pour la grande finale panafricaine de l’Orange Experience eSport, prévu les 17 et 18 juillet au Caire, en Egypte !Cherdan, déjà champion d’Afrique sur PES lors de la grande finale panafricaine de l’Orange Experience eSport de Dakar 2018 défendra, encore une fois, les couleurs du pays de la Lagune Ebrié et son titre en Egypte. Vainqueur de Cyrille K3, Cherdan est sorti grand vainqueur du tournoi PES lors de la finale du tournoi eSport dénommée Orange Gaming Tour, qui a grandement répondu aux attentes.Un franc succès ! Ce samedi, 20 avril 2019, devant une assistance forte de plus de 2500 personnes, rehaussée notamment par la présence de Muriel Cissé, Directrice de la Communication et Marque de Orange Cote d’Ivoire, les 64 finalistes, manettes aux mains, ont rivalisé d’ardeur et de performance sur les quatre disciplines de jeu au programme : FIFA 19 et PES 2019 pour le football, Tekken 7 et Street Fighter V pour les combats. C’est dans le cadre enchanteur de Las Palmas, dans la commune de Cocody que s’est déroulé la prestigieuse finale du tournoi et Abidjan a vibré aux rythmes des exploits des rois du gaming ivoirien. Il faut noter que pour arriver en finale, les 64 stars du jour ont dû passer à travers les mailles du filet. En effet, au départ, ils étaient, pas moins de 2276 inscrits sur cinq étapes à Abidjan mais également dans les villes de l’intérieur du pays. Par ailleurs, en marge de la compétition, une zone « Free play » a été aménagée afin de permettre aux nombreux participants d’explorer un univers de jeux variés. Et à ce jeu, sans nul doute, les amateurs se sont régalés, peu importe leur niveau ! Après la Côte d’Ivoire, les autres pays Orange vont également organiser leurs tournois pour désigner leurs représentants respectifs, qui seront qualifiés pour la grande finale panafricaine Orange Experience eSport, qui à l’instar de la CAN de football, se déroulera en terre égyptienne. De quoi dire que Le Caire sera la capitale du Sport et de l’eSport africains.