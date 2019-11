Marco Verratti (PSG) : « Pas de problème à l'idée de finir ma carrière à Paris »

Marco Verratti s'est confié au micro de Téléfoot ce dimanche, évoquant au passage son avenir personnel, lui qui aimerait achever sa carrière à Paris.

Verratti : « Gagner à Paris est différent »

« Mbappé ? Il est comme Messi »

Arrivé lors du Mercato estival 2012 en provenance de la formation de Pescara, le milieu transalpin resplendit au PSG depuis plus de sept saisons. À travers des confidences au micro de l'émission Téléfoot ce dimanche, Marco Verratti, vainqueur de Brest (1-2) avec son club samedi soir, s’est prononcé sur divers sujets,qu'il espère bien remporter avec le club de la Capitale.« Quand je suis venu ici, je ne m’attendais pas du tout à rester tant d’années. Si je suis resté ici c’est parce que le club me donne tout ce que je cherche. Je n’ai pas de problème à l'idée de finir ma carrière ici. J’entends des gens me dire : "Pourquoi tu ne tentes pas une autre expérience ?". Parce que pour moi ici, c’est toujours comme si c’était le premier jour. J’ai toujours envie d’aider l’équipe. Gagner ici sera différent de gagner avec une autre équipe », a estimé l'international italien. Convié à s'exprimer sur son coéquipier Neymar, l'Italien confie que le Brésilien veut se faire pardonner et que sa priorité est d'aider Paris à atteindre ses ambitions cette saison, après un été mouvementé : « C’est sûr qu’il est plus heureux quand il est sur le terrain, mais il travaille bien. À un moment, il a voulu partir. Il a eu des moments difficiles (...) Finalement, il est resté et il s’entraîne mieux qu’avant. Il sait qu’il doit se faire pardonner. Il a vraiment envie de revenir le plus tôt possible pour aider son équipe à aller le plus loin possible. »D'autres joueurs font l'actualité à Paris. On pense notamment à la concurrence entre Mauro Icardi et Edinson Cavani. «Quand on a besoin de lui, il est toujours-là. Pour nous, Edinson est très important, » explique ainsi Verratti, qui ne pouvait pas échapper aux questions sur Kylian Mbappé, un autre protagoniste du très riche front offensif francilien, convoité par le Real Madrid : « C’est un joueur un peu comme Lionel Messi. Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça. C’est vraiment incroyable comment il a grandi. Il joue avec une expérience incroyable. Je suis content de jouer à ses côtés. »