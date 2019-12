Maradona : « Le meilleur, c'était Di Stefano »

Alfredo Di Stefano reste le meilleur joueur de tous les temps, selon l'avis de Diego Maradona.



Dans un long entretien accordé à TyC Sports' Libero, Diego Maradona a estimé que le meilleur joueur de l'histoire n'est ni Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo.« Je pense que le meilleur était Di Stefano. Il était supérieur à tout le monde - même moi. Pelé n'a pas voulu reconnaître le talent de Di Stefano. Les amis de Pelé ont inventé un trophée spécialement pour lui parce qu'il était une légende vivante du football. J'ai même battu Pelé à Rio pour être le meilleur de l'histoire ! », a estimé El Diez, qui a également été sondés sur les maillots qu'il a pu récupérer au cours de sa longue et fructueuse carrière.« Les meilleurs maillots que j'ai échangés ont été ceux de Gullit et Van Basten à l'AC Milan. Le joueur avec qui j'ai eu la meilleure connexion était Careca ». Si Messi n'est pas le meilleur joueur de l'histoire pour Maradona, La Pulga reste un immense talent. Un talent auquel Don Diego a fourni quelques conseils : «Je n'aimerais jamais faire face à Messi - jamais. Le garçon rentre à la maison, joue au football, ne chante pas l'hymne national et on dit qu'il est catalan. Je ne critique pas Messi [comme d'autres le font]. Pour ses coups francs, je lui ai dit où il devait placer son pied, mais le reste ne tient qu'à lui. Il a tout compris. », a-t-il encore louangé.