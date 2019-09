Maradona futur entraîneur du Gimnasia La Plata ?

Diego Maradona pourrait retrouver le banc d’un club, deux mois après son départ des Dorados au Mexique. L'Argentin serait en contact avec le Gimnasia La Plata, club de première division argentine.



#CGE #GELP | ATENCIÓN | La palabra de Diego Maradona junto a su médico, video publicado por Matias Morla: "Ya tuve contacto con la gente de @Gimnasiaoficial. No hable con nadie... A toda la gente del Lobo la llevo acá (corazón)"pic.twitter.com/YimXVXeVuK

— 221 Radio 103.1 (@221radio) 4 septembre 2019

Diego Maradona de nouveau sur un banc ? C'est en tout cas ce qui s'annonce du côté de l'Argentine. Selon plusieurs médias argentins, « El pibe de oro » pourrait s'engager avec le Gimnasia La Plata, club mal classé en Superliga. C'est également ce qu'affirment Diego Maradona lui-même et son avocat, Matias Morla, dans une vidéo publiée sur Twitter. « Maradona est séduit par l'idée d'entraîner en Argentine, il y a eu une prédisposition du président du Gimnasia, Gabriel Pellegrino », déclaré son avocat. Les négociations sont en cours, et l'ancien joueur confirme également qu'il a eu des contacts avec les dirigeants du club. Diego Maradona apparaît convalescent dans cette même vidéo. Cela fait suite à son intervention chirurgicale au genou subie en juillet. C'est pour cette raison qu'il avait quitté le club mexicain des Dorados de Sinaloa il y a deux mois. En pole position pour devenir le coach du club argentin, Maradona pourrait entraîner pour la troisième fois dans son pays après des expériences d’un an au Deportivo Mandiyu puis au Racing Club au milieu des années 90. A son CV d’entraîneur, il compte également deux vacations d’une saison aux Émirats arabes unis, avec Al Wasl et Al-Fujairah, ainsi qu’un poste de sélectionneur de l’Argentine occupé entre 2008 et 2010. S'il est nommé coach du Gimnasia La Plata, Diego Maradona sera chargé de sauver le club de la relégation, qui figure actuellement à la dernière place du championnat avec un seul point pris en cinq journées.