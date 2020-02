Manuel Neuer (Bayern Munich) dans le flou au sujet de son avenir

📊 Karim Benzema est devenu le meilleur passeur décisif de l'histoire du Real Madrid en Liga. Il a délivré 132 passes décisives à ses coéquipiers et passe ainsi devant Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/dkJ4LvJ6xx — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) February 9, 2020

Sixième meilleur buteur de l’histoire du(240 buts toutes compétitions confondues),est devenu ce weekend le meilleur passeur de l'histoire de la "Maison Blanche". Une performance des plus gratifiantes et qui en dit long sur la trace qu’il a laissée à. En effet, et en lançantpour le but de 3-1 lors des dernières minutes du match contre, le buteur franco-algérien a signé sonavec la prestigieuse tunique merengue sur le dos. C’est une passe de plus que son ancien compère d’attaque,a établi cette marque enpassées à. La campagne le plus prolifique est celle delorsqu’il avait cumulépasses décisives. Une marque qu’il peut très bien aller chercher durant l’exercice en cours puisqu’il en est àactuellement, et qu’il reste encorerencontres à disputer.