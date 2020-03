Mané, Salah et Aubameayang parmi les joueurs les plus prolifiques en Premier League

Découvrez le classement des joueurs les plus prolifiques en Premier League anglaise 🔝 https://t.co/ILgCKE8h6P

Liverpool réalise une saison extraordinaire en Premier League. La formation anglaise est tout proche de mettre fin à trente ans de disette.Le club de la Mersey compte désormais 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City et ne lui reste que deux victoires pour assurer définitivement ce titre.Liverpool peut remercier son duo de feu Sadio Mané-Mohamed Salah. Les deux joueurs africains, très performants ont contribué à la saison exceptionnelle des Reds.Le sénégalais a été décisif cette saison avec 18 buts et 12 passes décisives en 38 matchs, tout comme son coéquipier Égyptien, Mohamed Salah, auteur de 20 buts et 9 caviars.Les deux africains sont désormais parmi les joueurs les plus prolifiques en Premier League.Avec 1 but toutes les 148,71 minutes jouées, le Lion de la Teranga est classé 9e alors que le Pharaon pointe à la 7e place (1 but toutes les 140,38 minutes jouées).Le joueur d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang (1 but toutes les 135,59 minutes jouées) est 6e.L'international Gabonais est l'un des joueurs les plus importants de la saison du club londonien. Le capitaine des Panthères réalise une excellent saison sous le maillot des Gunners.L'ancien joueur du Borussia Dortmund, a inscrit 20 buts et délivré une passe décisive en 32 matchs joués toutes compétitions confondues.Voici le top 10 des joueurs les plus prolifiques en Premier League selon Goal.com1-Sergio Aguero (Manchester City) 1 but toutes les 87,56 minutes jouées2-Jamie Vardy (Leicester City) 1 but toutes les 117,05 minutes jouées3-Gabriel Jesus (Manchester City) 1 but toutes les 133,7 minutes jouées4-Danny Ings (Southampton) 1 but toutes les 133,73 minutes jouées5-Marcus Rashford (Manchester United) 1 but toutes les 134,36 minutes jouées6-Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) 1 but toutes les 135,59 minutes jouées7-Mohamed Salah (Liverpool) 1 but toutes les 140,38 minutes jouées8-Dominic Calvert-Lewin (Everton) 1 but toutes les 147,08 minutes jouées9-Sadio Mané (Liverpool) 1 but toutes les 148,71 minutes jouées10-Tammy Abraham (Chelsea) 1 but toutes les 149,54 minutes jouées.A lire aussi sur Orange Football Club >> Sondage : Qui est le meilleur joueur africain en Premier League cette saison