Manchester United : Van Nistelrooy a fait pleurer Ronaldo

Dans une interview pour 'Four Four Two', Louis Saha a expliqué comment Cristiano Ronaldo avait terminé en pleurs à cause de Ruud Van Nistelrooy.

« Ronaldo n'était pas humain »

L'ex-attaquant français de Manchester United, Louis Saha, qui a passé 4 ans chez les Red Devils entre 2004 et 2008, s'est confié à FourFourTwo sur l'une des bisbilles dont il a été témoin et où les deux protagonistes étaient l'attaquant batave Ruud van Nistelrooy et un certain Cristiano Ronaldo : «Ruud van Nistelrooy avait un tel ego: il voulait toutes les passes. Parfois, pour le développement de jeunes joueurs comme Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney, c'était difficile à gérer pour Sir Alex Ferguson (…)(en 2005, NDLR), alors que ce n'était pas le bon moment. Ce genre de choses arrivent, mais je suis sûr que Ruud regrette aujourd'hui certains de ses mots». Cristiano Ronaldo et Patrice Evra lorsqu'ils évoluaient à Manchester[/caption]Saha n'a jamais eu de problèmes avec l’attaquant néerlandais, malgré la concurrence établie dans un vestiaire très compétitif :Il a toujours été gentil avec moi. Il a peut-être eu un problème avec le choix de la direction, mais jamais avec moi. Il était obsédé par les objectifs et je le respecte». Pour rappel, Ruud van Nistelrooy avait été la grande star de Uited à l'époque, auteur notamment de 150 buts chez les Red Devils jusqu'à son départ au Real Madrid en 2006. Un parcours imité en tous points par Cr7 quelques années plus tard et Saha a été le dernier surpris de la réussite du Portugais, désormais proche des 100 buts en sélection :Vous auriez dû le voir quand il avait 18 ou 19 ans, ce gars n'était juste pas normal».À lire aussi :