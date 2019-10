Manchester United : Un ultimatum pour Ole Gunnar Solskjaer et la piste Julian Nagelsmann

Ole Gunnar Solskjaer pourrait sauter de son poste de manager de Manchester United en cas de contre-performance à Norwich fin octobre, d’après The Sun. Pendant ce temps-là, les Red Devils étudient le profil de Julian Nagelsmann pour un jour s’installer sur le banc.



MU veut donner du temps à Solskjaer

Nagelsmann, pas une solution pour maintenant

La pression s’intensifie sur Ole Gunnar Solskjaer. A en croire les informations de The Sun, le manager de Manchester United jouera gros au retour de la trêve internationale. Pas forcément lors du derby d’Angleterre contre Liverpool à Old Trafford le 20 octobre, même si une correction pourrait changer la donne. Mais le tabloïd britannique assure que le technicien norvégien ne « survivrait » pas forcément à une contre-performance à Norwich le week-end suivant. Avec Solskjaer aux commandes, coach intérimaire nommé à titre définitif suite à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions aux dépens du PSG au printemps dernier, MU vit son pire début de saison depuis 30 ans.Après la réception des Reds, les Red Devils enchaîneront quatre déplacements (Partizan Belgrade en Ligue Europa, Chelsea en Coupe de la Ligue, Norwich et Bournemouth en Premier League).S’il confirme que le poste de Solskjaer pourrait être menacé si la tendance ne s’inverse pas rapidement, le Daily Telegraph se veut plus confiant pour l’ancien coach de Molde.Les dirigeants mancuniens, le directeur sportif Ed Woodward en tête, seraient bien conscients du processus de reconstruction dans lequel ils se sont engagés. Ils souhaiteraient ainsi donner du temps à l’ancienne gloire du club, pas aidée par les blessures et un effectif bancal, qu’il faudra plusieurs années pour rééquilibrer.Manchester United commencerait toutefois à étudier un profil de manager pour le long terme. D’après le Daily Mail, le club a débuté son travail de recherches au sujet de Julian Nagelsmann. A seulement 32 ans, le natif de Landsberg am Lech est issu de la nouvelle école allemande d’entraîneurs et figure parmi les valeurs montantes du coaching en Europe.Il y est sous contrat jusqu’en 2023, ce qui rend la piste caduque dans l’immédiat. Mais MU considère Nagelsmann comme un manager potentiel à plus long terme. En attendant, le club continue avec Solskjaer. Mais jusqu’à quand ?