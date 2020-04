Manchester United trouverait Harry Kane trop cher

« En ce moment où il est important de rester tous concentrés sur le respect des gestes barrières et d’hygiène pour lutter contre le COVID-19, je tiens à éclaircir certaines choses suite à un Live Instagram auquel j’ai participé récemment », a-t-il écrit sur son compte Facebook. « Si j’ai été critique envers certaines décisions ’sportives’ du Coach Florent IBENGE, ayant eu la chance de côtoyer de nombreux sélectionneurs depuis que je suis en équipe nationale, critiques que j’ai d’ailleurs eues l’occasion d’exprimer directement à l’intéressé en son temps, en aucun cas il était question d’enlever nul mérite de son apport en équipe nationale », a ajouté l'ancien milieu du PSG. El Capo s'est aussi expliqué sur ses propos concernant l'histoire de pourcentage de sélection. « De plus, je n’ai pas affirmé que le sélectionneur aurait touché des % pour des sélections ou autres considérations envers l’équipe nationale pour laquelle mon engagement et mon dévouement ne sont plus à démontrer. Ne sortons pas de leur contexte des paroles tenues lors d’un Live Instagram, d’environ 2h30, dont le but était autre que d’amener à des polémiques infondées (…) où d’ailleurs a été aussi vantée et précisée l’évolution positive des choses autour de notre football, bien qu’on puisse toujours progresser, les illustres anciens avec qui j’ai eu honneur à evoluer ou encore les plus jeunes que j’ai eu plaisir à parler de l’intérêt de défendre les couleurs du pays et plein d’autres anecdotes que seul la RDC peut offrir ! », a-t-il conclu. Une mea culpa qui pourrait calmer les esprits dans ces temps difficiles que traversent le monde. A lire aussi >> RD Congo: Youssouf Mulumbu fustige Florent Ibenge !