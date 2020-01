Manchester United surveille Islam Slimani, Monaco ouvre la porte

En conférence de presse ce vendredi, Rudi Garcia a évoqué les différents dossiers mercato de son club.

Kadewere, un joueur « d’avenir » pour l’OL

Garcia et l’OL dans le flou pour Bruno Guimaraes

Une nouvelle chance pour Yanga-Mbiwa ?

L’Olympique Lyonnais fait partie des clubs français les plus actifs en cette période de mercato. Les Gones ont déjà fait venir deux nouveaux éléments, Karl-Toko Ekambi et Tino Kadewere, et ils ont l’espoir d’en faire signer d’autres d’ici le 31e janvier prochain. Comme l’avait affirmé Jean-Michel Aulas après la qualification acquise pour la finale de la Coupe de la Ligue,Et ce n’est pas pour déplaire à Rudi Garcia, le coach de l’équipe.Présent devant les journalistes lors du point-presse précédant le match contre Toulouse,« Kadewere c'est l'avenir, a-t-il tonné. J'ai beaucoup insisté pour qu'on prenne un joueur offensif. On n'en avait pas besoin de deux. C'est une sage décision de le laisser (au Havre) jusqu'à la fin de la saison. »En milieu de terrain, l’OL a identifié le Brésilien Bruno Guimaraes (Athlético Paranense) comme cible prioritaire. Toutefois, et alors que tout semblait ficelé avec le club où évolue le capitaine de l’équipe auriverde Espoirs, le deal risque de capoter à cause de l’intérêt de l’Atlético. « On est en discussions avec Guimaraes. On verra si ça se fait, a indiqué Garcia. C'est le joueur qui est en train de réfléchir d'après ce que m'a dit Juni. Comment je le vois ? Il peut jouer à 2 ou 3 devant la défense. Ou comme un relayeur. »Ce dernier a bien être transféré à Berlin, mais il finira l’exercice en cours au Groupama Stadium. « C’est la bonne nouvelle », a admis le coach.La défense est finalement le seul secteur où Lyon n’a pas trop cherché à se renforcer. Cela étant, la donne pourrait évoluer durant la dernière semaine du marché des transferts. Et si personne n’arrive ? « On a trois joueurs dans l’axe. Si on ne trouve pas. On se débrouillera »,Ce dernier n’a pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1 cette saison.