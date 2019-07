Manchester United sur Mario Lemina (Southampton)

"Rien ne sera facile.Ce sera un match difficile, dans la mesure où c’est un quart de finale. Les meilleures équipes sont là, donc on peut s’attendre à un match piège. On n’aura pas une promenade de santé", a déclaré l'ancien parisien en conférence de presse. Le technicien sénégalais a ajouté que "le Bénin a une bonne équipe, organisée et ils ont Sessègnon qui est un leader, un joueur de qualités. Donc, le Bénin a beaucoup progressé et s’est s’est forgé un mental fort". "On ne sous-estime personne. On n’a pas le droit de sous-estimer personne. Si le Sénégal est favori, il faudra le montrer sur le terrain. Car, il n’y a pas de petites équipes. Il faudra prendre les matches au sérieux. Sous estimer le Bénin serait la plus grosse bêtise. Dans le football de haut niveau l’humilité est très important. J’appelle les joueurs à plus d’humilité comme le fait notre fédération, le staff", a-t-il conclu.