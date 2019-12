Manchester United : Solskjaer explique la présence de Pogba sur le banc

Grâce notamment à un doublé d'Antohny Martial, Manchester United a facilement dominé Newcastle (4-1).

Martial était déchainé

Equipe la plus performante historiquement lors du Boxing Day, Manchester United a fait honneur à réputation ce jeudi à l’occasion de son duel contre Newcastle. Face à un adversaire qui l’avait battu il y a quelques semaines (0-1), la bande à Ole Gunnar Solskjaer a fait le travail. Conquérante et efficace, elle s’est même imposée avec l’art et la manière.Le numéro 9 des Diables Rouges a claqué un doublé.MU s’est donc offert un carton. Pourtant, ce sont bien les Magpies qui ont été les premiers à scorer dans cette partie. Les visiteurs ont pris l’avantage grâce à Matthew Longstaff (17eme) sur l’une de leurs premières et aussi seules tentatives de la rencontre. Un avantage qu’ils n’ont cependant pas pu préserver trop longtemps. À peine sept minutes plus tard, la parité a été déjà rétablie.Martin Dubravka, le portier de Newcastle, s’était couché du bon côté, mais n’a pu qu’effleurer le ballon.En confiance, et se produisant dans un schéma qu’il apprécie beaucoup (en pointe d’un 4-2-3-1). Il s’est certes mis en retrait en fin de première période pour laisser Mason Greenwood et Marcus Rashford, ses jeunes coéquipiers, s’accaparer de la lumière avec un but chacun (24e et 36e), mais c’était mieux pour rebondir. Six minutes après la reprise, l’international français pliait définitivement les débats en exploitant une passe en retrait manquée d’un défenseur adverse. En faisant parler sa vitesse, il s’est présenté seul face au gardien, avant de conclure d’un somptueux piqué.4-1, le score n’a ensuite plus évolué dans cette partie. Il aurait pu pourtant.. Et Harry Maguire a tenté une frappe de loin (79e) qui a contraint Dubravka à une belle parade. Même en étant assuré de l’emporter, MU a donc continué à attaquer et à produire du spectacle. Une attitude qui a certainement dû plaire à son manager Ole Gunnar Solskjaer. Au coup de sifflet final, ce dernier avait de quoi être comblé. L’opération comptable a été assurée, le contenu était aussi au rendez-vous et Paul Pogba, laissé sur le banc au début, a pu accumuler du temps de jeu en disputant toute une mi-temps.