Manchester United : Retour gagnant pour Paul Pogba

De retour sur les pelouses de Premier League pour la première fois depuis six mois face à Tottenham ce vendredi, Paul Pogba a permis à Manchester United d'arracher le nul avec une prestation encourageante.

Sans lui, il n’y aurait pas eu de salut pour MU

Une association avec Bruno Fernandes qui promet

Paul Pogba a signé vendredi soir son grand retour à la compétition. Au bout de six mois sans le moindre match disputé, en raison d’une blessure à la cheville puis à cause de la coupure liée au Covid-19, l’international tricolore avait des fourmis dans les jambes au moment de retrouver le terrain à l’occasion du match de reprise de Manchester United contre Tottenham (1-1). Et cela s’est vu. Incorporé après l’heure du jeu, il a montré plus que la plupart de ses coéquipiers ne l'ont fait tout au long de la partie. Et surtout, il a évité aux siens un revers gênant en provoquant le but de l’égalisation (81e).Ça ne comptait pas comme un geste décisif, parce que l’international tricolore a « seulement » amené un pénalty. Mais sans lui et la dynamique qu’il a insufflée lorsqu’il est entré sur la pelouse, il n’est pas certain que ce MU sans relief aurait réussi à se sortir du traquenard tenu par les Spurs. Le champion du monde a apporté de l’allant au jeu des Red Devils et c’est exactement ce qu’on attendait de lui. Pour une entrée, elle fut donc réussie et elle augure pleines de belles choses pour le futur. Surtout, elle chasse les nombreuses interrogations qu’il y avait au sujet du Français. Tant au niveau de son état physique que par rapport à son degré de motivation à l’entame d’un été qui pourrait éventuellement le voir changer d’air. Ole Gunnar Solskjaer, son entraineur, a été le premier à le féliciter et à le louer pour avoir su être d’un précieux apport. « Il y aura toujours des discussions à propos de grands joueurs. Paul a montré aujourd'hui comment il peut contribuer (au jeu de l’équipe). Il a taclé, récupéré des ballons, créé des occasions et a eu les qualités pour nous faire gagner un penalty. J'ai hâte de le faire monter en puissance progressivement pour qu’on le voit à l’œuvre de plus en plus », a confié le coach mancunien.Alors qu’il n’a joué qu’une demi-heure du jeu, Pogba a réussi à lui seul cinq récupérations. Cela en dit long sur sa combativité et l’engagement qu’il a mis dans ce qu’il a entrepris. Pour Solskjaer, c’est une réponse claire à ceux qui se demandaient si l’ancien turinois pouvait encore être utile à son équipe : « Je pense que Paul essaye toujours prouver à lui-même et à nous. Il est très exigeant envers lui-même. Il veut être le meilleur, aime le football et a connu une saison si frustrante avec ses blessures, a confié le Norvégien. Ce n’est pas un problème d'avoir un Paul Pogba au top de sa forme dans l’équipe, nous sommes ravis de le revoir. » S’il y avait des réserves quant à la capacité de la Pioche à retrouver sa place et surtout son rôle clé au sein de l’équipe mancunienne, c’est parce que Bruno Fernandes a excellé dans un registre quasi similaire en son absence. Vendredi, les deux joueurs ont pu se produire ensemble. Le constat, sur le peu de temps où ils ont été alignés côte à côte, c’est qu’ils sont parfaitement compatibles. "C'est une association sur laquelle nous voulons incontestablement construire, a affirmé Solskjaer. Ils se sont entraînés ensemble et maintenant ils ont une demi-heure ensemble sur le terrain. Nous voulons les meilleurs joueurs sur le terrain et bien sûr nous voulons trouver un équilibre dans l'équipe ». Vu comment le partenariat est lancé, on ne peut qu’être optimistes pour la suite.