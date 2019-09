Manchester United : Prolongation De Gea

Alors que son contrat se terminait en 2020, David De Gea a officiellement prolongé jusqu'en 2023 avec Manchester United.

De Gea devant Schmeichel d’ici la fin de la saison ?

Après des mois de discussions et de rebondissements, le feuilleton David De Gea est enfin terminé. Manchester United a officialisé lundi la prolongation de son contrat pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2023. Les Red Devils disposent même d’une option pour une année de plus. « Ça a été un privilège de passer huit ans dans ce grand club et l’opportunité de continuer ma carrière à Manchester United est un immense honneur, se félicite De Gea dans le communiqué. (…) En tant qu’un des vétérans de l’effectif, je veux soutenir et guider comme je le peux pour aider les plus jeunes joueurs, pour qu’ils sachent ce que ça signifie de jouer ici.Ce nouveau bail règle la question de l’avenir à moyen terme du gardien international espagnol (28 ans, 40 sélections). De Gea arrivait en fin de contrat à l’issue de la saison, ce qui ouvrait la porte à un départ en juin prochain. Le PSG , la Juventus Turin ou le Real Madrid surveillaient notamment la situation de l’ancien du joueur formé à l’Atlético, qui évolue à United depuis 2011.Sauf blessure, il devrait dépasser d’ici la fin de la saison en cours Peter Schmeichel au classement du nombre de matchs joués dans le but de United. Mais le natif de Madrid fait surtout partie d’une short-list de candidats au titre honorifique de « meilleur gardien du monde ». Un statut qu’il tentera de solidifier avec les Red Devils.