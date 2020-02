Manchester United : Pogba vers un retour à la Juventus ?

Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin aurait un plan pour faire revenir Paul Pogba en Italie l'été prochain.



Manifestement, les propos tenus par Mino Raiola cette semaine au sujet de Paul Pogba n’étaient pas que des paroles en l’air. Il avait suggéré que l’international français serait ouvert à un retour à la Juventus et c’était un appel du pied aux responsables bianconeri afin qu’ils s’activent sur ce dossier. Si l’on se fie à ce que révèle La Gazzetta dello Sport ce samedi, ces derniers ont pris au mot le célèbre agent.Pogba est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2021. Il est cependant peu probable qu’il reste chez les Red Devils jusqu’à cette date-là. Personne n’y trouverait son compte.La somme qu’ils exigent pour la libération du champion du monde demeure conséquente (140M€). Toutefois, on peut supposer qu’ils soient enclins à réduire le prix si un club se manifeste concrètement. C’est ce que prévoit de faire justement la Juventus. Andrea Agnelli et Fabio Paratici plancheraient dès maintenant sur tous les contours de ce deal. Un comeback de Pogba à Turin aurait de quoi ravir tous les fans bianconeri.