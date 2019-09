Manchester United : Pochettino (Tottenham) pour remplacer Solskjaer ?

Selon The Sun, Mauricio Pochettino, le manager de Tottenham, resterait une piste prioritaire pour les dirigeants de Manchester United. Les Red Devils pourrait sortir leur carnet de chèques pour attirer le technicien argentin.

, Ole Gunnar Solskjaer (46 ans) ne serait pas certain de conserver son poste. Alors que les coéquipiers de Paul Pogba réalisent un début de saison plus de moyen, le technicien norvégien garderait la confiance de son board, mais la patience des dirigeants mancuniens devrait avoir ses limites en cas de nouvelles contre-performances lors de cet exercice 2019-2020. Dans cette optique, Mauricio Pochettino (47 ans), le manager de Tottenham, resterait une piste prioritaire pour les Red Devils. Lié jusqu’en juin 2023 avec les Spurs, le technicien argentin serait la tentation ultime pour l’actuel huitième de Premier League, même si une telle opération devrait présenter un coût XXL. Selon les informations du Sun, Man Utd devrait verser autour de trente-six millions d’euros pour avoir une chance de s’offrir l’ancien coach de Southampton et de l’Espanyol Barcelone. Rendez-vous l'été prochain ?