Manchester United : Pas d'échange Pogba-James Rodriguez

Mais selon un membre de son entourage, le technicien sénégalais, qui a eu une rencontre de debrief avec ses dirigeants, Cissé hésite encore entre rester et quitter son poste. « La question de son avenir sur le banc de l'équipe nationale a été abordée mais Aliou Cissé est partagé entre partir ou rester. Mais il se donne le temps de la réflexion », fait-il savoir dans des propos rapportés par le quotidien l'Obs. « Est-ce que son discours passera ? Est-ce qu'il pourra faire plus qu'une finale de Coupe d'Afrique ? Qu'est ce que les autorités vont attendre de lui ? » . « Après 4 ans à la tête de l'équipe du Sénégal, Cissé a reçu des critiques et même des insultes. Psychologiquement, est-ce qu'il est prêt pour subir ça de nouveau ? Quoi qu'il en soit, cette semaine sera décisive. On saura s'il faut renégocier le contrat, partir sur de nouvelles bases ou arrêter », a ajouté la source.