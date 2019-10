Manchester United : Pas de regret sur les départs pour Solskjaer

L'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer s'est exprimé sur les départs de Romelu Lukaku et Alexis Sanchez pour Sky Sports.



When Gary met Ole... @GNev2 sat down with Ole Gunnar Solskjaer to discuss life at Manchester United, his future at Old Trafford and January transfer plans

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 17, 2019

Solskjaer : « « L'argent est là pour cet hiver »

Malgré les résultats de ce début de saison, Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United, ne regrette pas d’avoir laissé filer Alexis Sanchez et Romelu Lukaku lors du dernier Mercato d’été. Alors que les deux joueurs sont partis à l’Inter Milan, le successeur de José Mourinho estime qu’il s’agissait de la meilleure décision pour les Red Devils. « Dans certaines compétitions, on pourrait penser qu'il serait bien de disposer de plus de joueurs expérimentés, a expliqué le technicien norvégien sur Sky Sports. Alexis et Rom sont des buteurs et de bons joueurs, mais pour le moment, les décisions que nous avons prises étaient les bonnes. (...) Cela permet d'offrir des opportunités aux gars de se montrer, même si c'était peut-être un peu trop tôt pour certains. Mais Greenwood monte en puissance et a marqué quelques buts à l'occasion des rencontres de milieu de semaine.C'était la bonne décision. »Alors que Massimiliano Allegri est notamment cité pour le remplacer , l’ancien coach de Molde se veut confiant pour l’avenir, l’actuel douzième de Premier League étant parti pour animer le Mercato d’hiver. « L'argent est là pour cet hiver , on travaille là-dessus. Cet été, nous étions parfois proches d'un accord avec des cibles, mais cela ne s'est pas fait. Mais on a les ressources, si les bons joueurs sont disponibles. Il y aura peut-être des joueurs expérimentés qui s'ajouteront pour épauler les jeunes. (...) J'ai un contrat de trois ans donc évidemment que nous travaillons à long terme. Je suis sûr à 100 % que nous avons la bonne organisation, car c'est le manager qui a toujours le dernier mot. »