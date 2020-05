Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer souhaite conserver Ighalo

Is Odion Ighalo finished at Manchester United? 👋



En 8 matchs joués sous le maillot du club mancunien, le Super Eagle a réussi à montrer le meilleur de son potentiel et son talent (4 buts et une passe décisive), avant de voir la pandémie de coronavirus le stopper en plein élan.Convaincu par les performances d'Ighalo le coach des Red Devils Ole Gunnar Solskjaer souhaite le conserver au-delà de son prêt"Le prêt touche à sa fin donc logiquement, il est censé repartir. Nous sommes en discussions... C'était un rêve pour lui (jouer pour MU) et j'espère qu'il pourra finir ce qu'il a commencé, j'espère qu'il pourra gagner un trophée avec nous. Pour le moment, il n'y a eu aucun accord. Leur championnat va reprendre donc nous devons attendre et voir" a déclaré le Norvégien à MUTV.A lire aussi sur Orange Football Club >> Bayern Munich : Arjen Robben encense son ancien coach