Manchester United : Ole Gunnar Solskjaer fait l'éloge d'Odion Ighalo

WHAT A GOAL! 😱



Odion Igalho has done it again as he gives Man Utd the lead with an absolute beauty 🔥



Solskjaer's reaction says it all! pic.twitter.com/JisDmPsJDh — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 12, 2020

"Let's see what we do" - Ole Gunnar Solskjaer on the possibility of making a permanent move for Odion Ighalo after the striker continued his excellent start to life at #MUFC with a stunning strike at LASK pic.twitter.com/ucaLcsJQMJ — Simon Peach (@SimonPeach) March 13, 2020

L'international nigérian a inscrit un but splendide. Un enchaînement double contrôle-volée merveilleux. MAGNIFIQUE. A tel point que le staff du club anglais s'est levé pour l'applaudir.Régalez vousLe Super Eagle a rejoint le club mancunien lors de ce mercato hivernal en provenance de Shanghai Shenhua sous la forme d'un prêt. Une excellente opération pour les Red Devils. Ighalo enchaîne les performances de haute volée. Malgré un temps de jeu réduit (318 minutes jouées /8 matchs) le joueur à réussi à fait parler de lui. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive.Les prestations XXL du joueur de 30 ans n'ont pas laissé indifférent son entraineur Ole Gunnar Solskjaer. Le norvégien, sous le charme, n'a pas tari d'éloges sur son joueur.«Odion s’est très bien comporté et il s’améliorera et s’améliorera. Mais il a des qualités que nous avons vues en lui et dont nous avions besoin et nous avons besoin de ces qualités pour la saison prochaine, alors voyons ce que nous faisons...Il connaît son travail et son rôle dans l’équipe, et il est très bon avec le dos au but. Il est un excellent joueur de lien, mais peut-être que la meilleure chose à son sujet est sa personnalité. Il a vraiment tout », a déclaré le coach des Red Devils.Interrogé sur le superbe but inscrit par Ighalo, Solskjaer n'a pas caché son admiration devant ce geste de classe mondiale« Il a eu trois touches avant sa quatrième, l’arrivée. Toutes ces touches étaient de haute qualité mais il a dû les faire pour créer l’espace pour lui-même...Mais la grève est sur la demi-volée, un bon timing. Personne n’aurait sauvé celle-là pour que tout le monde soit fier de cette arrivée. »Ighalo qui a convaincu son entraineur pourrait rester plus longtemps que prévu à Old Trafford. L'entraineur souhaiterait de le conserver à l'issue de la saison malgré l'absence d'une option d'achat dans le contrat de prêt.A lire aussi sur Orange Football Club >> Ligue Europa : Le magnifique but d'Ighalo avec Manchester United