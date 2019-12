Manchester United : Matic révèle l'identité de son idole

Liverpool va devoir se passer d'un joueur pour le Boxing Day. Alex Oxlade-Chamberlain est forfait à cause d'une blessure à la cheville.

Les Reds de Liverpool seront de sortie jeudi et samedi prochains, contre respectivement Leicester et Wolverhampton. Des rencontres sur lesquelles Alex Oxlade-Chamberlain a dû faire une croix.. Et, il est contraint d’observer un repos forcé de quelques jours. Jurgen Klopp, son manager, l’a confirmé ce mardi lors d’un point-presse. « Il n'y a aucune chance qu'il joue jeudi et aucune chance qu'il rejoue en 2019 », a certifié le technicien allemand. Cette défection s’ajoute à celles de Gigi Wijnaldum et de Fabinho. À noter que cette saison, Oxlade-Chamberlain tient le rôle du remplaçant de luxe chez les Merseysiders. Il a disputé 21 rencontres, toutes compétitions confondues, mais seulement 12 comme titulaire.