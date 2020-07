Manchester United : Martial dans l'histoire du club

Grâce à son but inscrit contre Southampton (2-2), Anthony Martial intègre le Top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de Manchester United.

Martial à la table des plus grands



🔥 Anthony Martial entre dans l'histoire de @MUnitedFR en prenant la 10e place du classement des meilleurs buteurs mancuniens en @PLFrance_ 🙌#MUNSOU pic.twitter.com/G1bVFvmasG

— Le Club des 5 (@LeClubDes_5) July 13, 2020

Si Manchester United a dû se contenter d'un match nul frustrant contre Southampton (2-2),. L'international français affiche une forme éblouissante depuis quelques semaines, enchaînant les prestations XXL et les buts splendides avec une facilité déconcertante.Déjà auteur d'un petit bijou une semaine plus tôt, Martial a encore brillé sur une action typique de son jeu, avec une prise de vitesse côté gauche et un rush conclu par une frappe imparable.de cette institution, comme le relaie Le Club des 5.Martial s'invite donc dans ce cercle fermé fréquenté par les plus grandes légendes de Manchester United. Wayne Rooney reste la référence avec 183 buts, devant les milieux Ryan Giggs (109) et Paul Scholes (107), tous deux issus de la fameuse promotion 92 et réputés pour leur longévité. Les prochaines cibles d'Anthony Martial ne sont autres que 3 inoubliables numéros 7 :