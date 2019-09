Manchester United : Marcos Rojo vers la Turquie ?

Muet depuis son arrivée à Londres, Nicolas Pépé a enfin ouvert son compteur but. L'ivoirien a marqué son but sur penalty. A noter que Pierre Emerick Aubamayeng a marqué le but de la victoire sur un joli coup-franc !Menés depuis la 20e minute de jeu, les Gunners reviennent au score grâce à Nicolas Pépé. Guendouzzi est retenu, l’arbitre indique logiquement le point de pénalty. L’ivoirien ne tremble pas et son tir ne laisse aucune chance au portier adverse.