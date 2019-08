Manchester United : Maguire débarque pour 92,5 M€ !

Harry Maguire, le défenseur central anglais de Leicester City, a été officiellement transféré à Manchester United. Recruté pour 92,5 M€, il devient le défenseur le plus cher de l'histoire.

Maguire pour contrer le déclin de Manchester United

Maguire et l’exemple van Dijk

Qu’importe sa situation sportive. Même privé de Ligue des Champions pour la saison à venir, MU vient d’en établir un nouveau, en dépensant 85 millions de livres, l’équivalent de 92,5 millions d’euros, pour recruter Harry Maguire . Jamais un club n’avait payé une somme aussi importante pour recruter un défenseur. L’international anglais révélé à Leicester City s’est engagé pour six saisons ().Il faudra patienter pour avoir la certitude que ce transfert est une démonstration de la toute-puissance des Red Devils, où s’il incarne au contraire le relatif déclin sportif amorcé depuis que Sir Alex Ferguson n’en est plus le manager., la charnière formée par Phil Jones et Chris Smalling n’ayant certainement pas permis de limiter le retard accumulé par le club mancunien sur les autres membres du Big Six anglais.Reste désormais à savoir si Maguire permettra effectivement de solidifier l’arrière-garde des Red Devils, et rentabiliser cet investissement. C’est ce qu’a fait Virgil van Dijk , son prédécesseur en haut du classement des défenseurs les plus coûteux. Passé de Southampton à Liverpool en 2018 pour 84,65 millions d’euros, l’international néerlandais a largement justifié son prix, menant les Reds au titre européen et devenant un véritable candidat au Ballon d’Or. Le tout en un an et demi. Maguire pourra-t-il en faire autant ?