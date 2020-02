Manchester United : le vibrant hommage d’Ighalo à sa sœur décédée

La Ligue Europa est déjà terminée pour André Onana et l’Ajax Amsterdam. Demi-finalistes de la dernière Ligue des champions, l’aventure du gardien camerounais et ses coéquipiers en C3 s’est arrêtée jeudi, en seizièmes de finale. La faute à Allan Nyom et ses coéquipiers de Getafe. En effet, battus 2-0 en Espagne, Onana et les siens devaient absolument inverser la tendance à domicile. Problème ? Mata donnait rapidement l‘avantage aux visiteurs après seulement cinq minutes de jeu (0-1). Les Ajacides devaient alors marquer 4 buts pour se qualifier. Si Danilo (1-1, 10) et Oliveira (CSC 2-1, 63), ont permis à l’Ajax de reprendre des couleurs, derrière, le chrono défilait et le score ne bougeait plus. La victoire appartient à l’Ajax d’Onana, mais la qualification en huitièmes de finale revient à Getafe et Allan Nyom, auteur d’un match canon.Battus 1-0 au match aller en Italie, Michaël Ngadeu et La Gantoise devaient assurer à la maison, face à l’AS Roma. Solides dès l’entame de la rencontre, le Camerounais et ses coéquipiers vont vite ouvrir le score. Grâce notamment à une belle inspiration du jeune Canadien de 20 ans, David Jonathan (1-0, 25). Le public du club belge s’est alors mis à rêvé d’une qualification, mais l’espoir n’a duré que 4 minutes ; puisque Justin Kluivert (20 ans) égalisait ensuite (1-1, 29). Les partenaires de Michaël Ngadeu devaient alors marquer 2 autres buts, après celui qu’ils venaient d’encaisser à domicile. Une mission qui va s’avérer… impossible pour les hommes de Thorup Jess, éliminés malgré de beaux efforts.Autre Camerounais qui ne disputera pas les huitièmes de finale de cette Ligue Europa, Vincent Aboubakar. Comme au match aller (1-2), l’attaquant camerounais a regardé son équipe, le FC Porto, se faire battre par Leverkusen (1-3). Dernier camerounais attendu dans ces matchs des seizièmes de finale de C3, Jérôme Onguéné et le RB Salzburg reçoivent l’Eintracht Francfort ce vendredi. Au match aller, le Camerounais et ses coéquipiers avaient été défaits 4-1. Pour eux, la qualification s’annonce presqu’impossible.