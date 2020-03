Manchester United : Le père de Haaland revient sur les négociations

Depuis quelques mois, le monde entier fait face à une crise sanitaire très délicate à cause du coronavirus (Covid 19). Un véritable fléau qui a fait déjà plus de 7 000 morts dans le monde. Présent en Afrique depuis quelques semaines, l’OMS avait même indiqué que le vieux continent devrait s’attendre au pire. Suite à cette annonce, certains pays africains ont déjà pris de grandes dispositions pour éviter la propagation du virus. Ce qui semble de moins en moins respecter par les Ivoiriens, Didier Drogba par son influence a adressé un magnifique message à ses compatriotes, mais aussi à toute l’Afrique et le reste du monde afin d'éviter le virus. « Chers Frères, Chères Sœurs ! Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis l’apparition du Covid 19 il y a quelques mois, le monde entier est sujet à une crise sanitaire importante. En effet, le virus se propage à une vitesse impressionnante et le nombre de cas et de victime ne cesse de s’augmenter. Grace aux dispositifs sanitaire impressionnants sans faille et une rigueur des populations aux respects des mesures prises et des règles de civismes, la Chine a réussi à faire reculer le virus. L’Europe à son tour a pris des mesures très ferme de confinement ainsi les frontières de l’espace Schengen ont été fermé et ceci jusqu’à nouvel ordre. Le virus est aux portes de l’Afrique et la Côte d’Ivoire compte déjà quelques cas avérés. Mes sœurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop léger quant à nos réactions face à la situation. Je le vois déjà autour de moi, les gens continuent de fonctionner comme s’il n’y avait rien de grave or la situation est très grave. Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et rester un maximum chez soi, c’est nous qui propageons le virus, nous sommes tous responsables et tous acteurs actif de la situation. Donc votre comportement va contribuer directement à vaincre ce fléau. Lavez-vous les mains régulièrement, ne sortez que si c’est nécessaire, portez un masque et tenez-vous à une distance d’au moins 1 mètre des uns les autres. Soyons responsable, soyez responsable ! Mes amis footballeurs, mes amis sportifs, les champions de la paix, les influenceurs, les leaders d’opinion, les chefs de famille, les chefs religieux, tous autant que vous êtes, écoutez ce message et partout dans le monde sensibilisez autant que vous pouvez autour de vous. Le monde traverse un moment compliquer de son histoire, car une telle situation est tout à fait inédite pour les générations actuelles. L’Afrique en particulier est plus fragile et plus vulnérable, il faut que nous soyons mobilisés afin d’éviter la catastrophe. Citoyens, citoyennes, Ivoiriens et africain sensibilisez votre entourage à être vigilant. Le sort de notre continent est entre vos mains. Que Dieu bénisse la Côte d’Ivoire, que Dieu bénisse l’Afrique et que Dieu bénisse le monde, merci,» a conseillé la légende vivante ivoirienne, Didier Drogba.