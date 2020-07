Manchester United : L’Angleterre est sous le charme de Greenwod

A l’occasion du match amical qui les opposer à l’OGC Nice samedi au Groupama Stadium, Karl Toko-Ekambi et Lyon vont arborer un maillot un peu spécial.

« Dubai is open »

Karl Toko-Ekambi est en stage avec son club, l’Olympique Lyonnais. L’attaquant camerounais et ses coéquipiers préparent deux matchs capitaux. D’abord la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain. Et enfin le retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre la Juventus. Mais avant, le club rhodanien affronte l’OGC Nice ce samedi en match amical au Groupama Stadium. Les Lyonnais vont en profiter pour inaugurer leur nouveau maillot.La particularité de ce premier maillot "brandé" Emirates porte le slogan « Dubai is open » en rouge, qui prend une place conséquente sur le maillot domicile actuel du club. Ce slogan inédit a pour but d'informer le grand public que les Émirats Arabes Unis ont ré-ouvert leurs frontières et sont prêts à accueillir de nombreux touristes à Dubaï après l’arrêt des activités imposé par le coronavirus. « C'est le Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, PDG d'Emirates Airlines, qui est à l'origine de cette initiative », indique Footmercato.Karl Toko-Ekambi et ses partenaires vont donc porter cette tunique spéciale pour la première fois, dans leur stade. Il est question pour l’OL d’honorer l'arrivée de son nouveau partenaire et sponsor maillot, Emirates Airlines. C’est en effet en février 2020 que le club lyonnais et la compagnie aérienne émiratie ont signé un partenariat de 5 ans qui débute donc dès ce match amical contre le Gym.