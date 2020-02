Manchester United : La réponse de Mino Raiola à Solskjaer concernant Pogba

Après les propos de l'entraîneur de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sur Paul Pogba, son agent Mino Raiola n'a pas tardé à réagir.

Le tacle à la gorge de Raiola sur Solskjaer

Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur de Manchester United, a fait barrage aux propos de l'agent, affirmant que le milieu de terrain est la propriété du club anglais et non de son représentant.Inutile de dire que Raiola peu goûté les propos du coach norvégien et ne s'est pas gêné pour y répondre dans son style si caractéristique : « Pogba n’est pas à moi et n’est certainement pas la propriété de Solskjaer. Paul appartient à Paul Pogba.J'espère que Solskjaer ne suppose pas que Paul est son prisonnier », a ainsi tonné l'Italo-néerlandais dans des propos relayés par Sky Sports, avant de pimenter davantage ses propos :« Solskjaer devrait prendre connaissance de mes paroles. Je suis libre d'exprimer mes pensées. Jusqu'à présent, j'étais peut-être gentil avec lui.Je pense qu’il est peut être frustré pour différentes raisons... Il y a d'autres choses qui doivent plus préoccuper. Beaucoup plus que mes paroles sur l'avenir de Pogba. En tous cas moi, si j’étais lui, c’est ce de quoi je me soucierai ». Solskjaer cédera-t-il à la surenchère ? Réponse à sa prochaine conférence de presse, alors que Chelsea reçoit Manchester United ce lundi soir.